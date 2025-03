L'influenceuse et femme d'affaires, Awa Baldé, perd son frère aîné

Dakarposte a appris le décès de l'aîné d'Awa Baldé.

Amadou Baldé a quitté hier ce monde futile et périssable.



Il a d'ailleurs été inhumé à Nianing ( Mbour ).



Inconsolable, la célèbre influenceuse pleure son frère sur son statut Watsapp parcouru par dakarposte. Elle partage sa peine avec un poste mélancolique, mais aussi une story louant les qualités du disparu.

Une attention qui émeut les amis , sympathisants et innombrables followers de "Baldoush" (son surnom) n’hésitant pas à lui adresser leurs pensées les plus tendres en commentaires.

Parmi eux, également, des célébrités expriment leurs sincères condoléances à cette dame courtoise, brave à l'esprit ouvert.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à Awa Baldé et à toute sa fratrie éplorée.



Qu'Allah accueille Amadou Baldé dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.