580 kg de drogue saisis à Fimela : Un trafiquant arrêté par la BR de Faidherbe

Rédigé par Dakarposte le Lundi 17 Novembre 2025 à 10:17 modifié le Lundi 17 Novembre 2025 - 15:21

580 kg de drogue saisis à Fimela : Un trafiquant arrêté par la BR de Faidherbe
La gendarmerie nationale poursuit ses opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. Plusieurs actions menées au cours de la semaine ont permis d’obtenir des résultats importants dans les régions de Dakar et de Fatick (Fimela).
Lors d’une patrouille de sécurisation, les éléments de la brigade de recherches de Dakar ont interpellé un individu au comportement suspect. Après une fouille et une vérification d’identité, les gendarmes ont découvert dans ses poches un sachet contenant seize képas de haschisch ainsi que quatre comprimés d’ecstasy. L’homme a été placé en garde à vue pour offre et cession de drogue.
Dans la foulée, la brigade territoriale de Fimela, sous le commandement de l'Adjudant-Chef Serigne Moustapha Guèye, exploitant un renseignement lié à un réseau actif dans le village de Pethie Makha, a mené une intervention, le lundi 17 novembre 2025, à 00 h 48. Cette opération a permis la saisie de dix-neuf colis de chanvre indien pour un poids total de 580 kg, selon des informations recueillies par Seneweb auprès du colonel Ibrahima Ndiaye.
Les convoyeurs ont réussi à s’échapper après une longue poursuite, mais les enquêtes se poursuivent pour les retrouver.
La gendarmerie nationale rappelle qu’elle reste à l’écoute des populations et invite toute personne disposant d’informations utiles à contacter gratuitement son Centre d’Appel au 800 00 20 20 ou au 123.


































seneweb

