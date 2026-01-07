Les nominations du Conseil des Ministres de ce mercredi 7 Janvier 2026

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Au titre de la Présidence de la République



• Monsieur Moustapha DJITTE, Magistrat, matricule de solde n°602 388/E, est nommé Directeur général de l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) ;



Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation



• Monsieur Mababa DIAGNE, Professeur titulaire, matricule de solde n° 106 014/D, est nommé Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW, en remplacement du Professeur Ibrahima CISSE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Papa DIOP, Professeur d’Informatique, matricule de solde n°720 793/D, est nommé Directeur du Centre des Réseaux et Systèmes d’Information au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Monsieur Seydina Moussa NDIAYE ;



• Monsieur Chérif Saloum DIATTA, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°107 451/H, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur, en remplacement de Monsieur Amadou SADIO ;



• Monsieur Mouhamadou Moustapha SARR, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°108 837/C, est nommé Directeur de l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Diamniadio, en remplacement de Madame Mbossé NDIAYE GUEY