Zac Mbao : un faux musulman démasqué

Les éléments du Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao ont mis fin, le vendredi 20 février 2026, aux agissements

d’un individu spécialisé dans l’escroquerie au sentiment religieux. Selon un communiqué de la Police nationale, le suspect s’est présenté à la mosquée de la cité Sonatel sise à Zac Mbao juste avant la grande prière du vendredi. Prétendant appartenir à une

autre confession, il a exprimé son souhait de se convertir à l’Islam. Une fois la prière terminée, explique la même source, «l’imam a procédé aux formalités rituelles de conversion devant l’assemblée. Emus par cette démarche, les fidèles ont organisé une collecte spontanée d’argent pour soutenir le prétendu nouveau converti». Un fidèle a reconnu l’individu dont le visage circulait déjà sur le réseau social Tik-Tok, faisant l’objet de plusieurs alertes pour des faits similaires. C’est ainsi que le suspect a été immédiatement appréhendé et conduit dans les locaux de la police.

Lors de son audition, le mis en cause est passé aux aveux. Il a reconnu avoir réitéré ce scénario à Yeumbeul,

à la cité Sipres, entre autres localités.















































Walf