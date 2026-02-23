Supporters sénégalais détenus au Maroc : Diomaye va solliciter la grâce royale

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de faire parler d’elle, bien au-delà du terrain. Après la victoire du Sénégal face au Maroc, des incidents survenus aux abords du stade de Rabat ont conduit à l’arrestation de plusieurs supporters sénégalais.



Les supporters condamnés ont décidé de ne pas faire appel de leur jugement. Un choix motivé par la volonté d’éviter une prolongation de leur détention, mais aussi par un sentiment d’injustice face à une procédure qu’ils estiment sévère.



Face à cette situation, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé d’intervenir sur le plan diplomatique. Il prévoit d’adresser une lettre officielle au roi Mohammed VI afin de solliciter une grâce royale en faveur des supporters condamnés.



L’objectif de cette démarche est double : obtenir un allègement des peines tout en préservant les relations diplomatiques entre Dakar et Rabat. La décision finale appartient désormais au souverain marocain, dont la réponse sera déterminante pour l’issue de cette affaire.







































Walf