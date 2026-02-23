Nécrologie - Le transitaire , Ibou Sow, perd sa mère

L’illustre transitaire , Ibou Sow dit Ardo, est endeuillé. En effet, il nous revient de sources médicales que sa mère a tiré sa révérence .

Adja Fatou Diallo , puisqu’il s’agit d’elle , a quitté ce monde futile et périssable hier .

Une cérémonie de levée de corps est prévue ce matin à 10 heures à la devanture de la mosquée sise à Ouest Foire .

La défunte sera ensuite inhumée à Thiès .

Dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à Ibou Sow , à sa fratrie éplorée et à l’ensemble des transitaires du Sénégal.