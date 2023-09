78e Assemblée Générale des Nations Unies : Macky Sall à New York du 17 au 23 septembre 2023

Le président de la République Macky Sall va assister la semaine prochaine à la 78e assemblée générale des nations unies qui se tiendra à New York. Il y participera du 17 au 23 septembre 2023.





Pour cette 78e session, il s’agira pour les chefs d’Etats d’aborder le thème : Rétablir la confiance et raviver la solidarité; accélérer l’action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses Objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous.