A Bruxelles, l’auteur d’un attentat ayant tué deux Suédois a succombé à ses blessures après son arrestation

Deux citoyens suédois ont été tués et un autre a été grièvement blessé à Bruxelles, lundi 16 octobre, par un homme qui s’est présenté ensuite, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, comme un membre de l’organisation Etat islamique. L’auteur des faits, Abdesalem Lassoued, un Tunisien de 45 ans sans papiers, a ensuite fui. Repéré par la police dans un café de Schaerbeek, mardi matin, il a été touché par balles. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures. Son domicile, à Schaerbeek, avait été perquisitionné lundi soir et l’arme qu’il a utilisée a été retrouvée le lendemain matin.

Lundi, la fusillade a eu lieu vers 19 h 15 à la limite de Bruxelles et de Molenbeek, tout près du centre de la capitale belge. Le tireur, arrivé sur un scooter et porteur d’une arme lourde, a suivi des personnes qui portaient le maillot de l’équipe nationale suédoise de football. Il a ouvert le feu et a poursuivi ses victimes dans l’entrée d’un bâtiment où elles tentaient de se réfugier. Les équipes de la Suède et de la Belgique se rencontraient à 20 h 45, au stade Roi-Baudouin, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.