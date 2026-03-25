À la veille de sa passation de service, Bassirou KÉBÉ, face à la presse ce jeudi

Le directeur général sortant de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM), Bassirou KEBE, va tenir un point de presse ce jeudi 26 mars à 10 heures, au siège de l’entreprise.



L’ancien responsable a été relevé de ses fonctions après des déclarations critiques à l’encontre du président Bassirou Diomaye FAYE, qu’il accusait de ne pas tenir ses promesses concernant la reddition des comptes et la justice pour les martyrs.



L’objet de cette rencontre avec les journalistes n’a pas été précisé.



Dakarposte est en mesure de révéler que Bassirou Kébé va passer le relais, dans les prochaines heures, à la tête de la SN HLM.

En effet, la cérémonie de passation de service est prévue vendredi prochain.



Le nouveau Directeur général désigné pour lui succéder est Pape Abdourahmane Dabo, un ingénieur des Travaux publics qui occupait précédemment le poste de Président du Conseil d'Administration de l'AIBD SA.



Le changement a été entériné lors du Conseil des ministres du 18 février 2026.



Avant son départ, il a effectué une ultime visite de terrain le 5 mars 2026 sur le site des 400 logements de Bambilor pour boucler son mandat.

Pape Abdourahmane Dabo prend les rênes de la société nationale avec une expertise technique marquée dans le secteur des infrastructures.









































dakarposte avec Igfm