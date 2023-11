AIBD/ Interpellation d'une mule de nationalité sud-africaine: Admise à l'hôpital, la dame a expulsé 92 boulettes testées positives à la cocaïne

Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques de la Douane, " les agents de la Cellule aéroportuaire anti-Trafics (CAAT) ont appréhendé le lundi, 13 novembre 2023, à 18 heures à l’Aéroport international Blaise DIAGNE(AIBD) une mule ayant ingurgité des boulettes de poudre blanche suspectée être de la drogue dure".



Il s'agit d'une dame de " nationalité sud-africaine arrivée à Dakar à bord d’un vol d’une compagnie aérienne étrangère en provenance de Addis-Abeba".



" Des critères objectifs de ciblage ont été à l’origine de l’interception de la passagère en question. L’analyse de ses documents de voyage et son comportement au cours de l'interrogatoire ont permis aux agents des Douanes de la CAAT de découvrir le subterfuge confirmant ainsi les soupçons qui pesaient sur elle. Les premiers tests d’urine prélevée sur la mule se sont révélés positifs à la cocaïne. La dame est, par la suite, admise à l’hôpital Principal de Dakar (HPD) pour les besoins d’expulsion des boulettes sous la surveillance du Service des urgences dudit hôpital requis à cet effet par l’Administration des Douanes", a-t-on lu dans le communiqué.



" Le scanner effectué par le Médecin de garde a permis de constater la présence de

boulettes dans l’estomac de la mule. Selon ses déclarations, elle en aurait ingurgité cent (100). Entre son admission à l’hôpital, le lundi et ce mardi 14 novembre 2023 à 17 heures, la dame a eu à expulser 92 boulettes testées positives à la cocaïne par le laboratoire national d’Analyse des Drogues (LINAD) de la Police technique et scientifique. Elle est toujours en surveillance à l’HPD. L’enquête et la procédure suivent leur cours en parfaite synergie d’action avec la

Direction de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants

(DOCRTIS) et en rapport avec le Parquet de Mbour".



Ainsi, l'Administration des Douanes de réaffirmer " sa détermination à combattre le trafic de drogues et invite les populations à accompagner les unités douanières dans l'exécution de leur mission".



















dakaractu