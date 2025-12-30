Avis aux retardataires- Sold out pour le « Grand Bal » de Youssou Ndour prévu à Dakar Arena !

C’est dans les cordes eu égard à la dimension de la stature mondiale de l’Artiste, dont la longévité, les récompenses et les nouvelles comme anciennes productions prouvent son statut interplanétaire et son succès commercial continu, incluant des concerts à guichets fermés.



Rien de surprenant, serait-on tenté de dire . Et pour cause ? La renommée et les succès (Grammy, classement Forbes entre autres) de Youssou Ndour, qualifié de « star planétaire », témoignent de ventes massives et de salles pleines.



Figurez-vous qu’à 48 heures de son légendaire « Grand Bal », le staff de « You » a écoulé les billets, après le début, il y’a de cela quelques tours d’horloge, de leur mise en vente .



En somme, l’entourage de l’auteur de « Nothing in vain », a, derechef, réalisé un exploit incroyable en vendant toutes les places de son concert, tant attendu, à l'Accor en quelques heures seulement.

Partout où il a été organisé (de l’esplanade du Cices, au Grand Thaâtre de Dakar), ce « live » annuel, a, de tous temps, attiré un engouement phénoménal.

L'annonce des points de vente sur Tfm a, spontanément, suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Instagram où certains inconditionnels ont exprimé leur étonnement face à l’épuisement, à la vitesse de l’éclair, des billets d’entrée .

Cette prouesse de vente de billets en un temps record démontre l'étendue de la popularité et la fidélité de sa base des fans de « l’Empéreur de la Musique Africaine » pour paraphraser son frère siamois Mbaye Dièye Faye.

Les inconditionnels de l’homme des rêves d’Aïda Coulibaly Ndour, dont certains sont venus d’Europe, Usa entre autres pays du continent Africain, sont impatients de vivre ces moments inoubliables avec leur idole.

Ceux qui ont réussi à obtenir des billets peuvent s'attendre à une performance époustouflante de Youssou Ndour et du Super Etoile!



Mamadou Ndiaye

