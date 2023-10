AIR FORCE ONE, SERVICES SECRETS... COMMENT LA VISITE DE JOE BIDEN EN ISRAËL EST-ELLE SÉCURISÉE

Une visite, symbolique, sous haute tension. Ce mercredi 17 octobre en milieu de matinée, le président américain Joe Biden est arrivé à Tel-Aviv, en Israël, pour une visite express de quelques heures. Politiquement et diplomatiquement, ce déplacement est un défi immense pour le démocrate de 80 ans, qui doit se présenter à la fois comme le garant de la sécurité d'Israël dans sa guerre contre le Hamas, comme le meilleur espoir des civils palestiniens, et comme un rempart face aux risques d'escalade régionale.

Un autre défi, immense, s'invite: celui de la sécurité du président américain durant les quelques heures qu'il va passer en territoire israélien, constamment visé par les roquettes tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza. Illustration de ces tensions constantes, mardi, le chancelier allemand Olaf Scholz a lui-même été contraint d'évacuer son avion en raison d'une alerte à la roquette sur l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, pendant que son staff se couchait au sol sur le tarmac.

Lundi, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a été transporté d’urgence vers un bunker de la ville par ses agents du service de sécurité diplomatique, lors d'une autre alerte. Ce n'est pas la première fois que Joe Biden se déplace dans un pays en guerre depuis sa prise de fonctions.

En février 2023, il s'était rendu à Kiev, en Ukraine, où il avait rencontré Volodymyr Zelensky, moins d'un an après le début de l'invasion russe. Cependant, à l'inverse de ce déplacement en Ukraine, qui était resté secret jusqu'à la dernière minute, sa venue en Israël a été annoncée depuis plusieurs jours.

En réalité, comme l'explique le Washington Post, le risque physique pour Joe Biden reste modéré. Pour le voyage en lui-même, Air Force One, l'avion présidentiel, est l'un des plus protégés de la planète.



Y compris dans le cas d'une attaque aérienne contre l'appareil pusique celui-ci est équipé de systèmes antimissiles.



"L'avion le plus sûr de la planète Terre est peut-être Air Force One.



Air Force One est parfaitement capable de gérer tout type de lancement de missile ou de roquette depuis l’intérieur de Gaza", explique Bilal Saab, chercheur principal et directeur du programme de défense et de sécurité de l'Institut du Moyen-Orient. Travail préalable Pour la durée de sa visite, Joe Biden va être soumis "aux mêmes menaces auxquelles les Israéliens sont désormais confrontés quotidiennement", indique au Washington Post Jonathan Lord, chercheur principal et directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient à l'Université de Washington.



C'est à ce moment-là, signale ABC, que le travail en amont des services secrets américains devra s'avérer efficace. Ainsi, tout un travail préalable a été réalisé par le Secret Service en collaboration avec le personnel de la Maison Blanche, les agents du service de sécurité diplomatique et l'ambassade américaine

. Cette préparation a aussi été menée en collaboration avec le Shin Bet, l'agence de sécurité israélienne, qui a pour mission la sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Selon ABC, ce travail consiste en une planification étape par étape de la visite et la mise en place de mesures d'atténuation des risques via une méthodologie de protection.

Ce processus débute généralement entre cinq jours et deux semaines avant la visite, un laps de temps réduit dans ce cas précis puisque le déplacement de Joe Biden n'a été annoncé que lundi.



En ce qui concerne la menace aérienne, c'est la branche de sécurité de l'espace aérien des services secrets de la Division des opérations spéciales qui est chargée de travailler en étroit lien avec les forces militaires israéliennes et américaines pour garantir un espace sûr au président américain.

Finalement, comme l'explique encore ABC, en cas d'assaut contre le convoi présidentiel, l'équipe de contre-assaut des services secrets américains doit travailler avec les forces spéciales israéliennes et américaines afin d'établir, le cas échéant, un plan tactique.