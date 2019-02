Abdou Karim Sall sur le retour de Wade : « S’il veut vraiment se battre, il doit venir avec Karim et Sindiely et les mettre devant "

Le retour de Me Wade au Sénégal, prévu pour demain jeudi, est sur toutes les lèvres. En marge de l’une des visites de proximité qu'il effectue depuis le début de la campagne, M. Abdou Karim Sall, responsable politique de l'Apr á Mbao, s'est prononcé sur la venue du pape du Sopi. Selon lui, l’ancien chef de l’Etat est bien chez lui et il sera reçu avec les honneurs, mais s'empresse t- il d'ajouter : « Si Wade veut vraiment se battre, il doit venir avec Karim et Syndiely et les mettre devant ».



