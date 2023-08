Abus de confiance, Faux et usage de faux : Un Mbacké-Mbacké roule dans la farine un haut gradé de la police

Ça sent vraiment mauvais pour S. Mbacké. Qui a été extrait de sa cellule de prison, auditionné sur procès-verbal pour d'autres délits, puis renvoyé en prison par la Division des investigations criminelles (Dic.) Le journal Les Échos qui a relaté l’information dans sa parution de ce lundi, informe que toute est partie d'une lettre plainte déposée contre le Mbacké-Mbacké par un gradé de la police. En avril 2023, l'officier de police achète une voiture de marque Chevrolet Equinoxe au Canada.



Mais, vu que les frais de dédouanement et de débarquent sont onéreux, il décide de vendre la bagnole et s'en ouvre à son frère aîné du nom d'Ibou Dione. Qui salue l'idée et l'encourage dans la démarche. Le flic expose alors la voiture devant son domicile avec l'affiche « à vendre ». Son frangin lui suggère de confier la vente au sieur S. Mbacké, qui tient un parking automobile, sis à Nord Foire. Contacté, le Mbacké-Mbacké déclare être en mesure de vendre à 6.500.000 F Cfa la voiture, qui sera ainsi mise à sa disposition contre une décharge dûment signée.Mais, à quelques jours de la Tabaski, Ibou appelle son frangin de policier et lui dit que le concessionnaire lui a téléphoné pour l'informer de son intention d'aller passer la fête à la cité religieuse. Les Dione acceptent.



Après la Tabaski, le concessionnaire devient introuvable et injoignable sur ses deux numéros de téléphone officiels. Ibou se fait un sang d'encre et en parle à son frère, officier de police stagiaire. Tous les deux engagent des investigations et découvrent que leur partenaire a été arrêté, puis déféré au parquet pour des faits d'escroquerie et abus de confiance présumés par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Faidherbe.



Furieux, le gradé de police débarque à la Direction régionale des transports routiers de Dakar, appelée Service des mines, et apprend avec stupeur que son véhicule a été immatriculé sous le numéro AA 1... au nom d'une dame K Guèye. Le limier réalise le coup tordu de son partenaire concessionnaire et dépose une lettre plainte à la Division des investigations criminelles (Dic). « j'ignore comment est-ce qu'il (S. Mbacké) a fait pour trouver un acte de vente, puis légaliser la copie de ma carte nationale d'identité (Cni), dont je détiens l'original ?» s’étonne le policier.



La dame K. Guèye confirme avoir acheté la voiture à 5.500.000 F Cfa auprès du concessionnaire, qui avait fait l'annonce de vente sur un site. « Il m'a remis le Cmc, la déclaration de Douane et une attestation Dic. Il m'a donné ensuite l'original de l'attestation, la photocopie légalisée de la Cni du policier ainsi que le certificat de vente légalisé. J'ai déposé tout le dossier au Service des mines. On m'a informée plus tard par message "Cap Karangué" de la disponibilité de la plaque d'immatriculation et de la carte grise en mon nom. » Quid de l'acte de vente non signé par Dione et de la légalisation de sa carte nationale d’identité à son absence ?



La jeune femme dit s'en référer aux documents qui lui ont été remis par son vendeur pour faire la mutation. « Il (S. Mbacké) m'a dit que le véhicule appartient à un de ses frères, qui serait au Canada », dit-elle. Extrait de sa cellule de prison, S. Mbacké confirme avoir vendu le véhicule à 5.500.000 F Cfa à la dame K. Guèye alors que le frère du propriétaire du véhicule lui avait demandé de céder la caisse à 6.500.000 F Cfa. Il soutient n'avoir plus souvenance de la personne qui lui a confectionné tous les documents afférents au dossier pour la vente de la bagnole. Quid de l'argent de vente du véhicule ? Il dit avoir été victime de vol avec violence par des individus armés sur l'autoroute à péage. Cependant, il n'a pas fait la déclaration de vol ni à la police encore moins informé le propriétaire de la voiture. Il s'engage toutefois à désintéresser le plaignant à sa sortie de prison





























































































































