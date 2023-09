Abus de confiance et escroquerie- Ce livreur disparaît avec les 50 millions f cfa de sa cliente

Bonjour les dames

C'est avec un ceur remplis de tristesse que j écrives mots

En faite depuis plusieurs jour mon histoire est sur la toile beaucoup parmis vous sont au courant du livreur livreur qui a fuit avec les 50 millions d une jeunes pour qui il travailler

Hee bien c en moi 😭

Je suis une jeune fille de 33 ans je travail en tant que commercante et gp depuis 5ans

et j'ai connus un garçons au nom de mouhamet ndiaye par le billets de mon frère qui avait acheter un moto et lui a donner pour qu'il travail et quand j'ai commencer les livraisons avec lui jai qu'il était Serieu et pieux alors il a gagner notre confiance et on est aller jusqu'à l héberger à la maison il vivait avec nous comme un frère

Alors le samedi 26 août alors que j était a paris je lui ai envoyer récupérer de l argent comme d habitude et sa fait 4 ans qu'il fait cela pour moi alors je lui ai dit d aller prendre de l argent chez un de mes partenaire il a fuit avec la somme de 50 million

Depuis il est introuvable

J'ai portait plainte à la DIC l enquête est en cour mais il est toujour introuvable

Aujourd'huit mon partenaire ne cesse pa de mettre la pression il m'a menacer de me mettre en prison si toute fois on ne retrouve pas le garçon et moi je suis mère de famille j'ai 2 garçon il est puissant ce n est même pas un senegalais mais il me dit qu il connaît des haut places qui peuvent l aider à me mettre en prison la je suis impuissante 😭je connais personne qui peut m aider et la je n'ai même pas quoi payer un avocat wallakh je suis terrifiée a l idée de penser que pourrait aller sur une affaire dont on a trahis ma confiance par ce que mouhamed je l'ai acquehit dans ma maison que pour l aider a gagner sa vie humblement svp aider moi chere dames j'ai peur que gniou tokhalma tee mane je connais personne pour m aider je n'ai personne pour m aider a faire à cette situation. Si ce n'est ALLAKh 😭