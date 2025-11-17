Aby Ndour fait coffrer son associé Babacar Athie

Au moment où ces lignes sont écrites, l’associé de la frangine du chanteur Youssou Ndour est “au frais” (en garde à vue) au niveau de la Brigade de Recherches de la maréchaussée sise à un jet de pierre de l’avenue Faidherbe.



En clair, Dakarposte a appris qu'Aby Ndour poursuit son collaborateur Babacar Athie. Ce dernier, qui serait le Big Manitou du “Grand Café”, mais associé de la dame Ndour à “Aby’s Garden”, est poursuivi par la dame pour un détournement présumé de plus de 40 briques de nos sous dévalués.



Affaire à suivre…