Accident mortel à l'entrée de Mbacké- Un motocycliste, avec...trois passagers, rentre dedans un camion...Deux morts et un blessé...

Les scootéristes, entre autres conducteurs de "deux-roues" trainent la réputation de rouler souvent au-delà des limites de vitesse, non sans se faufiler entre les voitures, font des dépassements par la droite,...



Mais, comme a t'on coutume de dire, prudence est mère de sureté. Cette maxime revêt tout son sens quand on observe ce qui se passe quotidiennement dans la circulation routière aussi bien sur les artères de la capitale que sur les routes de nos grandes villes de l’intérieur du pays.



À Dakar particulièrement, et dans certaines bourgades de ses environs, les usagers de la route qui circulent sur les motos offrent souvent un spectacle des plus ahurissants.





Comment comprendre que sur la route de Touba, une moto qui est sensée transporter au maximum deux personnes, soit enfourchée par trois quidams, de Guédiawaye à...Mbacké, et cela au vu et au su des agents de police et gendarmes pourtant visibles au niveau de tous les grands carrefours? Pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas sanctionnées ces jeunes, victimes d'un accident mortel de la route, pour leur infraction ? Comment ont-ils échappé aux innombrables check-points entre Dakar et le Baol?



En effet, les radars fureteurs de dakarposte, activés un peu partout, nous apprennent qu' "un choc extrême" a eu lieu à l'entrée de Mbacké à quelques heures du Grand Magal de Touba.



Il nous revient qu'ils étaient trois passagers sur la moto blottis l'un contre l'autre, zigzaguant entre les files des véhicules. Malencontreusement, ils ont percuté un camion . Les deux passagers (Fallou et Idy), habitants Guédiawaye, précisément Wakhinane Nimzatt, sont morts sur le coup, l'autre est blessé.



Une véritable tragédie qui a jeté l’effroi sur tous les usagers de la route qui étaient de passage sur ce

tronçon au moment où l’accident s’est produit.



Une situation qui doit interpeller au premier chef les usagers de ces engins à deux roues tenus de prendre conscience des méfaits de leurs déviations, et se conformer à la réglementation en vigueur. Mais, elle doit aussi et surtout, interpeller les agents de police et gendarmes de la circulation routière qui très souvent regardent, sans mot dire, les citoyens mettre leur vie en danger.