Accusé d'arnaque au visa, Moustapha Bâ activement recherché

"Il s'appelle Moustapha BA, trafiquant de visa chine et autre à Dakar. Il a arnaqué un de ses clients une grande somme d'argent et a disparu de la circulation. Nous savons qu'il a une maison à Dakar, et nous avons entamé une action en justice dont l'application finale nécessite qu'on connaisse son adresse.

Nous prions à toute personne sachant où on pourrait le trouver de nous fournir ces informations.

Une récompense lui sera remise !

Contact : 77 440 27 12 / 77 610 80 50"