Affaire Binetou GUÈYE : le parquet s’oriente vers une information judiciaire pour meurtre

Déférés mercredi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle de Binetou GUÈYE, son époux, Pape Matar DIOP, ainsi que quatre autres personnes — ses parents, sa petite amie présumée et un ami — ont bénéficié d’un retour de parquet.



Selon le journal Libération dans son édition de ce vendredi 26 décembre, le parquet envisage l’ouverture d’une information judiciaire pour meurtre contre le principal mis en cause, Pape Matar DIOP. Les quatre autres personnes pourraient, quant à elles, être poursuivies pour complicité. Leur sort devrait être fixé dans la journée.



Ce développement marque un tournant majeur dans cette affaire. Les gendarmes de la Zone franche industrielle ont en effet rejeté la version avancée par Pape Matar DIOP, qui évoquait un homicide involontaire par négligence lors de la manipulation d’une arme neuve. Les enquêteurs n’ont pas retenu cette thèse, estimant que les éléments recueillis orientent désormais le dossier vers une qualification criminelle.



L'affaire prend ainsi une dimension judiciaire plus lourde, avec la perspective d'une instruction formelle pour élucider les circonstances exactes de la mort de Binetou GUÈYE.





































































wALF

