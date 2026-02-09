Pape Cheikh Diallo et CIE déférés… Les réquisitions téléphoniques confirment les faits…D’autres arrestations en vue… (EXCLUSIVITÉ SOLO MÉDIAS GROUPE)

Suite et pas fin de ce que d’aucuns appellent prosaïquement l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie , qui secoue actuellement l’actualité Sénégalaise.



Au moment où ces lignes sont écrites, le groupe de gays se trouve dans la cave du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye. Ils devront faire face au procureur, Saliou Dicko, lequel décidera , dans les prochaines heures de leur sort. Du moins, sauf revirement. Car, s’ils ne sont pas envoyés en prison, ils peuvent bénéficier d’un retour de parquet.



Des informations fiables en notre possession, il s’avère que les réquisitions téléphoniques et l’analyse de contenus numériques (données de connexion, géolocalisation, messages), qui n’en demeurent pas moins des outils cruciaux qui étayent les enquêtes, confondent finalement Pape Cheikh Diallo et Cie.



En clair, les réquisitions téléphoniques confirment les gravissimes faits reprochés à l’animateur de Tfm et le reste du groupe.



En effet, les réquisitions ont fini d’établir des faits précis, comme la présence sur des lieux, notamment de leurs rencards entre gays et autres “links” notamment avec d’autres complices et hommes du même penchant.



Dans la foulée, des sources fiables, au parfum de l’esclandre, nous soufflent que l’exploitation des téléphones et des groupes WhatsApp du groupe tombé dans la nasse des pandores, ont d’ailleurs mener à l’identification d’autres complices ou partenaires. Qui, à n’en point douter, vont tomber.



En somme, les pandores de la brigade de Keur Massar, en charge de l’enquête concernant Pape Cheikh, Djiby Dramé et CIE, ont pu établir la réalité des infractions avec l’ obtention des preuves, non sans identifier d’autres personnes, notamment suspects.



Pour ceux qui l’ignorent, la police et la gendarmerie effectuent des réquisitions téléphoniques aux fins de recueillir des preuves, identifier les auteurs d’infractions (traite, stupéfiants, menaces) et localiser des individus, principalement dans le cadre d’enquêtes judiciaires



Solo Médias Groupe, qui continue de “creuser”, aux fins d’en savoir davantage, a appris de ses réseaux de renseignements que le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été officiellement informé des faits, notamment des résultats des réquisitions téléphoniques .



Quoi que Djiby Dramé et CIE sont déférés, l’enquête se poursuit activement pour démanteler l’ensemble du réseau dont certains sont tapis à des niveaux jusqu’ici insoupçonnés .



Les prévenus sont visés pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH par rapports non protégés et mise en danger de la vie d’autrui.



Pour rappel, l’animateur vedette de la TFM, Pape Cheikh Diallo, a été arrêté le 7 février 2026 dans le cadre du démantèlement d’un réseau d’homosexuels présumés.



Les rapports rappellent un précédent judiciaire pour Pape Cheikh Diallo en 2019, impliquant des accusations similaires de transmission de virus.



Au total, 12 personnes ont été interpellées par la Division des Investigations Criminelles (DIC. Lors des perquisitions, les enquêteurs auraient saisi des préservatifs, du lubrifiant ainsi que des téléphones portables contenant des audios compromettants.



Les tests effectués sur les personnes interpellées auraient révélé que 8 d’entre elles sont séropositives dont l’animateur Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé etc…



Affaire à suivre.



Mamadou Ndiaye