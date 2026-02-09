Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé ont fait tourner le VIH et contaminé un nombre incalculable d’hommes et de femmes

Sur les 12 mis en cause, 8 porteurs du Vih, souvent bisexuels dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, ont fait tourner le virus et contaminé un nombre incalculable d’hommes et de femmes; du lot, 3 sont toujours mariés et père d’enfants; 2, divorcés avec des P.3 enfants et le reste des célibataires.



Un IPhone 11, prouvant ‘existence de plusieurs groupes et sites, organisant des ébats sexuels entre hommes intercepté par les gendarmes qui preparent une nouvelle vague d’arrestations dans l’attente d’une délégation judiciaire.



Premier à tomber et porteur du Vih, Pape Salif Rall Thiam révèle avoir contaminé sciemment une dizaine d’hommes, en majorité des bisexuels, Gorose séduit a travers des groupes WhatAp et des sites de rencontres hoùosexuels.



»Dibril Dramé, qui évoque un «choc» pendant l’enfance, avoue être en couple avec son «homme», Mamadou Gningue, tout en «partageant » Doudou Lamine Dieng avec Pape Cheikh Diallo; Doudou Lamine Dieng reconnait que l’animateur était aussi sa «Oubi» (femme) et lui le «Yoss» (homme).



«Seytané leu, meunoumassi dara. C’est plus fort que moi…», Pape Cheikh Diallo se confesse devant les gendarmes; en 2019 déjà, un jeune homme du nom de Cheikh Diop, qui l’accusait de lui avoir inculqué le Vih, avait porté plainte contre lui pour non-respect de leur «deal».



Pape Salif Rall Thiam (21 ans), électricien; Ibrahima Camara (38 ans), commerçant; Adama Diallo (41 ans), tailleur; Mansour Bassirou Baldé (29 ans), agent administratif à ‘Ucad; Mamadou Gning (26 ans), étudiant; Sana Ba (23 ans), commerçant; Bachir Ka (21 ans), élève; Bécaye Faye (31 ans), commerçant; Bécaye Ndiaye (30 ans), brancardier à l’hôpital pour enfant de Diamniadio; Djibril Dramé (44 ans), artiste chanteur; Doudou Lamine Dieng (39 ans), agent de banque; et Cheikh Ahmadou Tidiane Diallo (44 ans) dit Pape Cheikh, animateur de télévision ont tous fait des aveux.























































