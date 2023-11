Adama Fall soutient détenir la clé USB de parrainage du candidat Mame Boye Diao- Un ballon de sonde des tenants du pouvoir pour recaler le chef de file de "Sénégal Nouveau"?

La vidéo postée, devenue virale, s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'espace médiatique.

Il s'agit de cette sortie de "la bande à Adama Fall dit Adus", ex partisans du candidat déclaré Mame Boye Diao annonçant détenir la clé Usb qui contiendrait le contenu de la collecte des parrains au nom et pour le compte du leader de "Sénégal Nouveau".



Des allégations fermement démenties (lire papier en bas de nos confrères de PressAfrik).



À 3 mois et 10 jours de la décisive Présidentielle au Sénégal, des inconditionnels de l'ex patron des domaines croient mordicus qu'il s'agit d'un ballon d'essai politique aux fins de recaler le candidat Mame Boye Diao



Câblée, une dame, pièce maitresse du mouvement "Sénégal Nouveau" s'exprime crûment: " Vous conviendrez avec moi que le propre du ballon d'essai est de faire parler, de laisser l'idée se diffuser dans l'opinion. Qui plus, depuis des décennies, les sondages d’opinion jouent un rôle primordial et controversé dans le déroulement des compétitions électorales, et plus largement dans le développement de la communication politique au sein des sociétés démocratiques. Le pouvoir, grandement responsable de l’impasse politique actuelle, semble avoir opté pour une nouvelle stratégie. Les tenants du pouvoir, gagnés par le sentiment d'incertitude pour ne pas dire pessimistes au seuil du scrutin tant attendu, misent désormais sur la brèche du ballon de sonde. Ils préparent ainsi l'opinion. Cette sortie de la bande à Adama Fall n'est pas fortuite. Combien a coûté leur sortie devant la presse?

Je soupçonne qu'ils comptent recaler Mame Boye Diao, mais c'est peine perdue. Nous allons dénoncer cela, croyez-moi. Thiaakhaan baakhoul way, vous croyez qu'une personne aussi avertie , je parle de Mame Boye , peut avoir confiance à ce quidam peu fiable, pas du tout représentatif et de surcroît vomi à la Médina pour lui confer une clé Usb de collecte de ses parrains? Les gens que nous avons en face sont juste déboussolés. À quelques semaines de la Présidentielle, leur hameçon tarde visiblement à prendre les premiers poissons. Ce que je surnomme leur pêche politique n’est toujours pas fructueuse. Il ne faut pas feindre la myopie, la méfiance des acteurs politiques les plus crédibles de la mouvance Présidentielle et le rejet des balises en dit long . Attendez-vous mon cher à ce qu'ils multiplient les ballons de sondes en engageant des vendeurs d'illusions, à l'esprit mercantile, prêts à tout faire pour quelques billets de banque. Je vous dis, la candidature de Mame Boye n'arrange pas, du tout alors le pouvoir. Le temps, meilleur juge, nous édifiera"







Quoi qu'il en soit, avéré ou pas, nulle raison ne pourrait justifier le mensonge !