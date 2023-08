Admis en réanimation : Cheikh Bara Ndiaye et Hannibal refusent désormais tout soin

Cheikh Bara Ndiaye et Mouhamed Samba Djim dit "Hannibal" se radicalisent dans leur lutte pour recouvrer la liberté.



Le chroniqueur de Walf TV et son codétenu refusent dorénavant tout soin depuis hier dimanche.



L'information a été livrée à Seneweb par Me Moussa Sarr qui était ce matin au service de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar pour rendre visite à ses deux clients.



"Leur situation sanitaire est extrêmement préoccupante, surtout qu'ils ont décidé tous les deux d'arrêter de recevoir des soins depuis hier nuit", confie la robe noire à Seneweb.