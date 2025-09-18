Affaire Amadou Sall et Cie- Ibrahima, fils d’Amadou Ba et son chauffeur (Cheikh Seck) convoqués

Africa 7 écrivait que le feuilleton judiciaire concernant le fils de l’ancien président de la République est loin de connaitre son épilogue.



En effet, les procédures, enquêtes … aux fins d’élucider cette nébuleuse, notamment les ramifications de ce que d’aucuns appellent prosaïquement « le scandale Amadou Sall », s’enchainent .



Africa 7 est en mesure de révéler que les enquêteurs du PJF ont finalement convoqués le fils de l’ancien premier ministre, en l’occurrence Amadou Ba et le chauffeur attitré de ce dernier.



En effet, Ibrahima Ba (son fils) et Cheikh Tidiane Seck (son driver) font face au moment où ces lignes sont écrites avec des enquêteurs du Pole Judiciaire Financier.



Pour rappel, le procureur de la République financier adjoint a demandé l’inculpation de «Cheikh Tidane Seck, Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Babacar Niang, Samuel Amète Sarr, Mamadou Sy, Waly Ibrahima Wade Seck (nom à l’état civil de Waly Ballago Seck) et Saliou Sylla.



Qui plus, le maître des poursuites a demandé également au juge d’instruction saisi de l’affaire d’inculper «toutes les personnes morales liées à Amadou Macky Sall dans ses transactions suspectes».



Il les poursuit pour «association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé».



Dans son réquisitoire supplétif, le procureur requiert le mandat de dépôt contre tout ce beau monde. Non sans oublier des mesures de saisies conservatoires sur leurs biens identifiés.



Cette nouvelle procédure résulte de l’exploitation du rapport complémentaire de la Cellule nationale de traitement des informations financières reçu, à la fin du mois de mars dernier au parquet du Pool judiciaire financier (Pjf). Lequel rapport avait valu le mandat de dépôt à Farba Ngom, Tahirou Sarr et Cie pour blanchiment de capitaux et délits assimilés.



Selon nos sources, l’analyse du document a permis de révéler «l’existence d’un système financier complexe et structuré, impliquant des personnalités politiquement exposées et plusieurs entités juridiques, avec des mouvements de fonds massifs et suspects». Et que Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République, Macky Sall, ainsi que plusieurs membres de son entourage familial ou professionnel seraient au cœur de cette affaire.



D’après ces informations, Saliou Sylla, créateur de l’entreprise «Ets Saliou Sylla», acteur clé dans les transactions suspectes, est soupçonné d’avoir effectué des retraits de chèques estimés à 5 597 000 000 de francs Cfa sans justification économique.



Le fils d’Amadou Bâ, Ibrahima, est, lui, soupçonné d’être impliqué via des sociétés de façade et des prête-noms parmi lesquelles la «Sci-Cts» gérée par Cheikh Tidiane Seck, chauffeur de l’ancien Premier ministre.



Selon ces sources, Bâ fils aurait détenu 30 % des parts de cette société constituée avec Amadou Sall, parts financées grâce à la vente en 2022 d’un terrain situé à Ouakam à un certain Francisco Dimir Nhaga à 400 millions de francs Cfa.



Le rapport cite également Samuel Amète Sarr, en détention pour une autre affaire. Cet ancien ministre serait impliqué dans des transferts de fonds douteux dont un chèque de 200 millions. Et que Babacar Niang serait le principal dépositaire des comptes de la Sci-cts et Sts Sarl.



Les enquêteurs de la Centif mentionnent également le nom de Mahamadane Sarr comme partenaire d’affaires de Amadou Macky Sall avec des opérations financières suspectes.



Les nommés Mamadou Sy et Waly Ibrahima Wade Seck sont suspectés d’avoir été bénéficiaires de transferts importants de fonds.