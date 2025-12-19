Affaire Aziz Dabala- Le chanteur Tarba Mbaye finalement placé en garde à vue…Confrontation annoncée avec l’accusateur Mamadou Lamine Diao…

Suite et pas fin de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Aziz Dabala.



Des informations fiables en possession d'Africa 7, il ressort que le jeune chanteur Tarba Mbaye, est "au frais". En en effet, entendu à la Division des Investigations Criminelles, il a été finalement placé en position de garde à vue.



Il nous revient que le chanteur , qui tentait de quitter hier le pays a été cueilli par les limiers du commissariat spécial de l'aéroport Blaise Diagne sur instruction du maitre des poursuites (le procureur de Pikine-Guédiawaye).



Tarba Mbaye a été balancé par l'un des présumés criminels, en l'occurrence Mamadou Lamine Diao.



Aux dernières nouvelles, le chanteur entendu sur procès verbaux, nie toute implication à ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Aziz Dabala".



Nos sources croient savoir que l'accusateur (Mamadou Lamine Diaw) pourrait être extrait de prison aux fins de confrontation avec Tarba Mbaye.



En somme, cette affaire est loin de connaitre son épilogue !



