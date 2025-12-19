Affaire Aziz Dabala : le chanteur Tarba Mbaye arrêté par la DIC!

Rebondissement dans l’affaire du double meurtre du danseur Aziz Dabala et de son protégé, le jeune Waly.

Selon des informations exclusives de Seneweb, l’artiste chanteur Tarba Mbaye est entre les mains des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC).

Sur ordre du procureur de Pikine-Guédiawaye, il a été interpellé, hier, à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays.

Conduit à la DIC, l’artiste est actuellement auditionné. Il a été cité par l’un des supposés meurtriers, Mamadou Lamine Diaw.

Assisté par Me Alioune Badara Fall, Tarba Mbaye a contesté toute implication dans le meurtre. Il a déclaré ne pas connaître son accusateur.

Pour le moment, aucune mesure n’a encore été prise à l’encontre du chanteur.





























































