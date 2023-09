Affaire Bassirou Mbaye, Muezzin de Ndièye assassiné: Un des suspects meurt en prison....

Le malheur ne venant jamais seul, les mêmes sources signalent que son fils Ablaye Ndiaye, cité aussi dans la liste des suspects et qui était en fuite, a également trouvé la mort au mois de mai dernier. En effet, il était parti vers le Mali, comme apprenti chauffeur et il est mort noyé dans le fleuve.



L’affaire Bassirou Mbaye avait éclaté le 4 octobre 2022, plongeant toute une contrée dans la profonde tristesse. Il est mort à la suite d’une expédition punitive, menée par une partie du village, à la suite d’un conflit autour de la construction d’une mosquée, entreprise par Bassirou Mbaye sur son propre terrain. Même s’il y avait des divergences entre lui et certains fidèles qui fréquentaient la mosquée, au point qu’il avait décidé de prier chez lui, la tension était visiblement à son paroxysme, quand il a voulu construire sa propre mosquée, dans la parcelle qu’un voisin lui a offerte devant des témoins.



C’est en voulant coûte que coûte empêcher la construction de cette mosquée, que les populations ont commis l’irréparable. La polémique autour de la mosquée avait donc dégénéré lors de cette fameuse journée, avec une opération punitive menée par une partie des villageois et qui avait occasionné la mort atroce du muezzin Bassirou Mbaye, alors qu’un de ses fils s’en était sorti avec des blessures. Ce jour-là, les assaillants l’avaient trouvé sur le chantier et l’avaient attaqué avec des cisailles pour couper le fer, des pelles et autres objets durs pouvant détruire une construction.



Bassirou Mbaye a reçu les coups fatals, qui lui ont fait perdre beaucoup de sang. Selon notre source, c’est presqu’un cadavre ambulant qui a erré jusque dans sa maison, avant de ressortir pour entrer dans la maison voisine de son frère, où il s’est affalé sur la natte, étalée dans la cour, avant de rendre l’âme.