Affaire Ellipse Projects : le président de la CENTIF répond sèchement à Madiambal Diagne

À la question «quelles clarifications pouvez-vous apporter dans l’affaire Madiambal Diagne, qui conteste être mis en cause dans un de vos rapports ?», dans un entretien paru ce jeudi dans Le Soleil, le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, s’est montré pédagogue, mais ferme. Il a d’abord fait un rappel : «La CENTIF est tenue à une obligation de réserve qui nous interdit de commenter le fond d’une affaire particulière, de citer des noms ou de revenir sur des pièces d’un dossier en cours.»



C’est donc sans prononcer le nom du fondateur du groupe Avenir communication que Siby a tenu à «rappeler trois principes simples». Un : «la CENTIF n’est ni une juridiction ni un service de police. C’est une cellule de renseignement financier dont la mission est de recevoir, d’analyser et d’enrichir les déclarations d’opérations suspectes ainsi que d’autres informations financières pertinentes puis, le cas échéant, de transmettre un rapport aux autorités».



Deuxièmement : «Je veux être clair sur ce point : la chronologie de nos actes est entièrement tracée et documentée. Les dates qui figurent sur nos rapports correspondent à l’achèvement du travail d’analyse et à la validation collégiale du document.»



Troisième et dernier point : «Si une personne conteste un document ou soulève une irrégularité, le cadre approprié pour en débattre est la procédure judiciaire, pas le terrain médiatique.»



Le président de la CENTIF a résumé que l’institution qu’il dirige a pour mission «d’apporter un éclairage technique sur des flux financiers suspects ; il appartient ensuite aux juges, en toute indépendance, d’apprécier la valeur et la régularité de [leurs] travaux».



En fuite en France, Madiambal Diagne fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice sénégalaise dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le Pool judiciaire financier pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organisée, utilisation de facilités liées à l’exercice d’une activité professionnelle, et complicité de ces infractions. Cette procédure fait suite à un rapport de la CENTIF pointant des transactions suspectes impliquant une société dont le journaliste est administrateur et l’entreprise française Ellipse Projects. Elle a conduit au placement sous mandat de dépôt de l’épouse et de deux enfants de Diagne, qui dénonce un dossier politique.



