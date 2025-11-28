Suite et pas fin audition sur le fond au Pôle Judiciaire Financier - Convoqué ce vendredi, Racine Sy signalé à l’étranger !

Le président du conseil d'administration de l'Ipres et du complexe Méridien Président est convoqué ce vendredi pour être entendu par le Pôle Judiciaire Financier. Il est accusé des faits d'association de malfaiteurs en bande organisée, escroquerie sur des fonds publics portant sur 797 millions, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux.

Mamadou Racine Sy avait pu éviter la prison parce qu'il a avait cautionné les 797 millions pour lesquels il était poursuivi.

Convoqué de nouveau par le Pôle Judiciaire Financier, l'homme, nous revient-il, se trouve hors du pays.

Il est signalé en France où il se trouve pour des soins médicaux. Nos sources avancent qu'il serait très malade et ne pourra sans doute pas se présenter à cette nouvelle convocation. Maladie imaginaire ou réelle ? Dieu seul sait.

Toujours est-il que beaucoup de dignitaires convoqués par la justice se trouvent une maladie soudaine que personne ne leur connaissait auparavant.

Reste à savoir si Racine Sy répondra ou s'il fera comme Madiambal Diagne, qui a joué la fille de l'air, autrement dit il s’agi d’une façon familière d’exprimer la fuite, la disparition soudaine…



Affaire à suivre…



