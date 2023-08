Affaire Juan Branco : Djamil Sané, maire des parcelles assainies encore inculpé et placé sous mandat de dépôt

Le maire des Parcelles Assainies, Diamil Sané a été placé sous mandat de dépôt pour une autre affaire ce lundi. Il s'agit de l'enquête sur l'arrivée de Juan Branco dans le territoire sénégalais. Après avoir été extrait de sa cellule de Rebeuss par la Section de recherches, l'édile a été renvoyé en prison par le juge d'instruction après que le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre le maire et deux autres notamment le lutteur plus connue sous le nom de « Usine Dollé » et du contrôleur des impôts, Mamadou Diop, informe Libération.



En effet, ils sont soupçonnés d’avoir aidé ou hébergé Me Juan Branco, lors de son arrivée au Sénégal.



Ainsi, le maire des Parcelles Assainies fait objet de deux placements sous mandat de dépôt après avoir été arrêté à la suite de son leader Ousmane Sonko poursuivi notamment pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, actes de manœuvres de nature à troubler l’ordre et recel de malfaiteurs.





























































dakaractu