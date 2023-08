Affaire Juan Branco: L'avocat Me Babacar Ndiaye arrêté par la Su

Encore une nouvelle arrestation dans l'affaire Juan Branco ! Un avocat vient d'être interpellé par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, confie Me Moussa Sarr à Seneweb.



Il s'agit de Me Babacar Ndiaye, membre de Pastef. L'avocat est suspecté d'avoir participé à l'évasion de son collègue Franco-Espagnol.



Selon la même source de Seneweb, Me Ndiaye est placé en garde-à-vue sur instruction du Procureur Général pour recel de malfaiteurs en rapport avec l'affaire Juan Branco.