Affaire Maman Coundoul : les révélations du faux gynécologue

Un infirmier qui se présentait avait attesté la fausse grossesse de Maman Coundoul a été arrêtée pour escroquerie de grossesse, association de malfaiteurs et complicité. Jugé hier, il est passé aux aveux.



Suite et pas fin de l’affaire Fama Coundoul qui a simulé une grossesse et un kidnapping. Maman Coundoul a pu convaincre son mari de sa grossesse, après lui avoir présenté des preuves médicales attestées par une présumée blouse blanche qui a accepté de jouer le jeu.



Jugé hier devant le tribunal des flagrants délits, le mis en cause qui n’est docteur encore moins médecin gynécologue mais plutôt un infirmier, en service à l’hôpital Abass Ndao à Dakar, a reconnu les griefs retenus contre lui.

Il confie avoir agi par « humanisme » pour aider une « femme torturée ». Il soutient avoir délivré des examens d’échographie et prescrit des bulletins d’analyse et autres ordonnances médicales à la dame Maman Coundoul. Qui avait, selon lui, sollicité ses services.



Le faux docteur dit également avoir pris l’attache de deux infographistes, qui l’aurait aidé à confectionner les bulletins d’analyse et les examens d’échographie en question pour le compte de la jeune femme. «Les deux infographes m’ont aidé à changer les références des documents médicaux des femmes enceintes pour y mettre celles de la dame Maman Coundoul», a soutenu l’agent de santé.



Le parquet a contre l’infirmier deux ans de prison ferme et six mois pour ses complices. Le tribunal a fixé le délibéré le 19 septembre 2023, rapporte Senenews.