Affaire Mara Diop : Son sort entre les mains du procureur, après le désistement de Badara Gaye

À la suite de l’intervention de bonnes volontés et d’autorités politiques, l’homme d’affaires Badara Gaye a déposé, ce vendredi, une lettre de désistement sur le bureau du procureur de la République, retirant ainsi la plainte qu’il avait introduite contre Mara Diop alias « Bro ».



Toutefois, ce dernier a été conduit ce matin au parquet de Dakar par la Division spéciale de cybersécurité (DSC).



Badara Gaye reprochait à Mara Diop des faits de collecte illicite de données à caractère personnel, de publication d’images contraires aux bonnes mœurs et de violences et voies de fait.



Désormais, son sort est entre les mains du procureur, qui décidera de la suite à donner à la procédure.



































































seneweb