Affaire Ousmane Sonko, barricade du siège de Déthié Fall… : Yewwi Askan Wi vilipende Macky Sall à Tivaouane

Serigne Babacar Sy Abdou a eu une journée chargée hier. C’est le moins que l’on puisse dire. Chargée de recevoir les délégations venues effectuer leur ziar en cette veille de Maouloud, le guide religieux, après avoir reçu Idrissa Seck et la délégation de Rewmi, a eu un entretien avec la délégation de la coalition Yewwi Askan Wi conduite par Habib Sy.



Occasion saisie par ce dernier de soulever encore une fois l’affaire Ousmane Sonko. «Nous avons beaucoup discuté avec Serigne Babacar Sy Abdou. Certes nous sommes des musulmans mais nous sommes aussi des acteurs politiques. Et en tant que tel, nous avons discuté des difficultés que nous rencontrons actuellement en tant que membres de l’opposition. Loin pour nous l’idée de vouloir pleurnicher ou de se plaindre mais nous ne pouvons pas ne pas porter notre combat en soulevant le cas Ousmane Sonko, surtout que c’est la première fois qu’il ne participe pas à cette Ziar depuis qu’on s’est connu», a informé l’ancien ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade.



Habib Sy n’a pas manqué de rappeler que «Ousmane Sonko est combattu à cause de la lutte qu’il a toujours menée pour la souveraineté du Sénégal. Il est persécuté à cause de sa volonté de changer les choses». La preuve, ajoute-t-il, «il a été radié de la fonction publique avant d’être persécuté par les forces de l’ordre et la justice et récemment il a été envoyé en prison avant de le radier des listes électorales et de dissoudre son parti politique». «L’Etat ne lui laisse aucune chance et c’est un précédent dangereux pour le pays car tout le monde sait qu’Ousmane draine une foule derrière lui. Des milliers de jeunes croient en lui», a-t-il souligné.





Aussi, de l’avis de Habib Sy, «des responsables de l’opposition sont dans cette même situation. C’est le cas du candidat Déthié Fall qui ne peut pratiquement plus accéder à son siège. Celui-ci est tout le temps barricadé par les forces de l’ordre. Macky Sall doit savoir que nous sommes des hommes de paix et nous n’avons jamais eu l’intention de brûler le pays, y compris Ousmane Sonko. D’ailleurs nous ne pouvons même pas brûler le pays».































































dakarmatin