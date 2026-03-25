Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : les détails de l'arrestation du journaliste Ousmane Kadior Cissé, les gendarmes débarquent à la 7TV et...

Dakarposte a révélé une 47e arrestation dans le cadre de l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie ». Le dernier suspect en date n’est autre que Ousmane Kadior Cissé, présentateur à la chaîne 7TV.



Libération, qui confirme l'information dans son édition du lendemain, révèle que son interpellation s'est déroulée dans des circonstances saisissantes : le journaliste a été cueilli par les gendarmes dans les locaux de la chaîne, alors qu’il était déjà en « costume-cravate » et s’apprêtait à prendre l'antenne pour le journal de 14 heures.



Malgré ses dénégations face aux enquêteurs, la gendarmerie affirme disposer d'éléments matériels solides. Des « preuves techniques » auraient mis en évidence l’existence d’une « relation amoureuse stable » ainsi qu’une connexion régulière entre le journaliste et Ibrahima Magib Seck, déjà écroué dans ce dossier. Ousmane Kadior Cissé est ainsi présenté comme le quatrième partenaire présumé de ce dernier à tomber dans les filets de la justice depuis le début de cette enquête en février dernier.

Dans ce dossier complexe, les « amants de l'ombre » tombent un à un, glisse Libération.









































avec seneweb