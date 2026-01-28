Affaire Pape Malick Ndour- Dame Justice ordonne sa mise sous mandat de dépôt

Dakarposte a appris que Dame Justice a finalement ordonné la mise sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour.



Pour rappel, l'ancien ministre de la Jeunesse est actuellement sous le régime de la surveillance électronique (bracelet électronique) depuis le 7 novembre 2025.



Le Procureur financier a interjeté appel contre l'ordonnance du juge d'instruction qui avait refusé le mandat de dépôt au profit du bracelet électronique.



Le parquet financier insiste pour obtenir un mandat de dépôt ferme dans le cadre de l'affaire liée au PRODAC (Programme des Domaines Agricoles Communautaires), où des soupçons d'escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux sont évoqués.



