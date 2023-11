Affaire Sonko: la Cour de justice de la CEDEAO admet la constitution de Me Juan Branco

La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté la demande de l’État du Sénégal et admis la constitution de l’avocat Me Juan Branco, dans l’affaire Ousmane Sonko dont le verdict est attendu ce lundi.



« Nous allons donc plaider », a réagi l’avocat franco-espagnol. L’Agent judiciaire de l’Etat qui a « récusé » les avocats étrangers du leader de l’ex-Pastef. Il y a eu pour cela un échange vif entre le juge et Me Juan Branco.









































































dakarmatin