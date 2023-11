Affaire Sonko : la Cour de justice de la CEDEAO tranche ce lundi

La Cour de justice de la CEDEAO se penche de nouveau, ce lundi 6 novembre, sur le recours de Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales et la dissolution de son parti, Pastef. Ouverts le 31 octobre dernier, les débats ont été renvoyés à ce jour par le juge.



Deux événements ont conduit à ce report. L’Agent judiciaire de l’État (AJE) a contesté lors de l’audience la constitution des avocats étrangers du leader des patriotes, le Franco-Espagnol Juan Branco et le Franco-Comorien Saïd Larifou. En plus, les documents relatifs à l’affaire n’ont pas été traduits en portugais, langue des certains juges du panel de la Cour de justice de la CEDEAO.



Le face-à-face entre les avocats de l’État et ceux de Ousmane Sonko se poursuit donc ce lundi devant la juridiction sous-régionale. Laquelle dire qui des parties a obtenu gain de cause.











































seneweb