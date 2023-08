Affaire des faux baux du centre-ville : Me El Mamadou devant la Chambre d’accusation ce jeudi

Arrêté jeudi dernier, sur ordre du parquet générale, l’avocat à la cour et responsable de Taxawou Sénégal élu maire de Thiaroye sur mer sous la bannière de Yewwi Askan wi sera édifié sur son sort ce jeudi 17 Août 2023.





Selon le quotidien Libération qui donne l’information, Me El Mamadou Ndiaye avait été déféré vendredi pour complice d’escroquerie sur de faux baux en centre ville. Ce qui lui a valu un séjour en prison et une condamnation.



Aminata Bane (stagiaire)