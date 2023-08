Affaire du baiser forcé : la Fifa ouvre une procédure disciplinaire contre le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales

Le ciel s'assombrit un peu plus au-dessus de la tête de Luis Rubiales. Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) est dans l'œil du cyclone depuis qu'il a embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso, à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2023 remportée par son pays contre l'Angleterre (1-0), le 20 août dernier. Après les demandes de sanction venues du gouvernement espagnol, après l'annonce de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la RFEF vendredi 25 août, c'est la Fifa qui annonce, jeudi 24 août, ouvrir une procédure disciplinaire contre Luis Rubiales.



"La Commission de discipline de la Fifa a informé ce jour M. Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre pour les faits qui se sont déroulés le 20 août 2023, au terme de la finale de la Coupe du monde féminine. Ces faits pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l’article 13 du Code disciplinaire de la Fifa", précise la Fédération internationale dans un communiqué, tout en rappelant "son engagement absolu pour le respect de l'intégrité de toutes et tous".



L'article 13 évoqué dans ce communiqué concerne les comportements offensants et les violations du principe du fair-play. Il précise qu'une mesure disciplinaire peut être prise à l'encontre de toute personne se rendant coupable "d'une infraction aux règles de base de la décence", ou à cause d'un "comportement portant atteinte à l’image du football ou de la Fifa".