Affaire du baiser forcé : le parquet espagnol demande l'inculpation de Luis Rubiales

Le parquet espagnol a réclamé, vendredi 8 septembre, l'inculpation pour agression sexuelle du patron suspendu du football espagnol, Luis Rubiales, accusé d'avoir embrassé par surprise la joueuse espagnole Jennifer Hermoso après le sacre de la Roja au Mondial-2023.



"Le procureur demande à ce que Luis Rubiales soit auditionné en qualité d'inculpé et Jenni Hermoso en tant que victime", a indiqué le parquet dans un communiqué.



Récente réforme du Code pénal

Un juge du tribunal madrilène de l'Audience nationale, compétent lorsque les faits se déroulent à l'étranger, sera désormais chargé d'admettre la requête du parquet ou de la classer sans suite. S'il l'admet, il confiera l'enquête à un juge d'instruction.



Depuis une récente réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle.



Le baiser forcé de Luis Rubiales a plongé le football espagnol dans le chaos et éclipsé le sacre mondial de la Roja le 20 août contre l'Angleterre à Sydney.