Affaire du pédocriminel Ivans Abotxy : les perquisitions révèlent l’horreur à Jaxaay

L’enquête sur le ressortissant ghanéen Ivans Abotxy (35 ans), initialement arrêté pour détournement de mineurs et pédophilie se poursuit. Une perquisition effectuée par les enquêteurs du commissariat de Jaxaay dans la chambre du suspect a permis de découvrir un véritable arsenal de prédation, révèle Libération



Lors de la fouille de la chambre d’Abotxy à l’Unité 15, les policiers ont saisi des objets qui confirment le mode opératoire du suspect pour attirer ses victimes. Un lot de consoles PlayStation avec trois manettes, un écran de 25 pouces et un ordinateur portable ont été trouvé.





Un « kit » de prédation saisi



Les enquêteurs ont également trouvé un sac contenant 37 paquets de bonbons, 12 paquets de chips et 13 sucettes mais aussi une tirelire contenant des pièces de 100 FCFA et 50 FCFA, utilisées selon les victimes pour acheter leur mutisme après chaque abus.



D’autres objets comme un matelas étalé par terre, un iPhone et des chaussures pour enfants font partie du matériel saisi.



Plus grave encore, l’expertise informatique de l’ordinateur portable a révélé l’existence de 36 vidéos montrant Ivans Abotxy entretenant des relations sexuelles avec des enfants.



Les enquêteurs ont également mis la main sur 84 autres vidéos pédopornographiques impliquant un autre individu, identifié comme un ressortissant chinois.



Le bilan médical confirme les sévices



Les résultats des réquisitions adressées au médecin gynécologue du centre de santé de Keur Massar indiquent des lésions anales formellement constatées chez les victimes identifiées comme I.D., A.T., T.A.D. et M.D.



Le nombre de victimes continue de croître. En plus des cinq premiers garçons dénombrés, quatre autres victimes se sont présentées au commissariat accompagnées de leurs parents pour dénoncer les mêmes agissements. Face à l’ampleur des découvertes, la police a sollicité une prolongation de la garde à vue du suspect auprès du parquet.



































Walf