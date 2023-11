Affaire du présumé homosexuel : Le cerveau localisé en Gambie, Interpol à ses trousses

Alors qu'une vague d'arrestations a suivi le communiqué du Khalife de Léona Niassène, se désolidarisant de cet acte, la traque se poursuit. L'Observateur reseigne que le cerveau de cette exhumation de la dépouille de Ch. Fall est un membre d'une famille religieuse de Kaolack. Le concerné, sachant que les enquêteurs sont à ses trousses, s'est réfugié en Gambie. Seulement, il a été vite localisé par les policiers-enquêteurs qui ont même fini de faire parvenir des correspondances à leurs collègues gambiens pour l'arrestation et le rapatriement du marabout.



Les mêmes sources assurent que c'est une source anonyme établie à Touba qui a informé des habitants de Léona Niassène que la dépouille de Ch. Fall a été expulsée de Touba et le cortège funèbre se dirigeait vers Kaolack. Une information qui a été largement diffusée. C'est ainsi que les jeunes du quartier ont attaqué fermement la dépouille et se sont opposés à son inhumation au sein de sa demeure. Mais toute cette opération serait menée par ce marabout qui s'est réfugié après en Gambie.





























































































Igfm