Africa political Outlook – Bruxelles abrite un conclave sur la gouvernance africaine en 2023

Bruxelles accueille l’Africa Political Outlook. L’événement qui s’invitera au Merode Club de Bruxelles, le 28 février 2023, sera une rencontre de haut niveau autour des grands en-jeux de la gouvernance du continent africain.



Axé autour du thème « 2023 : gouvernance, transition démocratique et consolidation des institutions en Afrique », ce rendez-vous majeur des experts, décideurs politiques et éco-nomiques africains et internationaux aura pour ambition de faire émerger des réponses adaptées pour anticiper les crises, consolider les institutions démocratiques et renforcer la gouvernance africaine. S.E Saleh Kebzabo, Premier ministre de transition du Tchad, en prononcera l’allocution d’ouverture.

Scrutins tous azimuts



2023, avec une quinzaine de scrutins, témoignant du dynamisme des institutions et de la respiration démocratique en Afrique, est aussi un contexte d’ébullition, de contestations voire de tensions des systèmes politiques. Le Nigeria et la RDC, pays-monde, seront particulièrement scrutés.



Actu brûlante



L’Africa Political Outlook sera résolument centrée sur les acteurs en première ligne de la politique africaine. Les décideurs invités s’efforceront de décoder les enjeux nationaux, européens et internationaux de ces rendez-vous cruciaux. Transparence électorale, fractures générationnelles, irruption de la jeunesse, relations Europe-Afrique, souveraineté, modernisation des institutions, rôle des partis politiques, désinformation : le format proposé permettra de mailler l’ensemble de ces sujets brûlants, d’apporter un éclairage ainsi que des grilles d’analyse nouvelles pour encourager une gouvernance résiliente, socle d’institutions politiques stables et fortes.

Renouvellement des élites et des idéologies

A l’ère de basculements profonds en Afrique, les fondations politiques post-indépendance remises en cause et contestées, l’aspiration puissante de la jeunesse à la souveraineté, le rejet des élites, les nouveaux équilibres à construire entre légitimité, sont autant de problématiques auxquelles le vieux continent fera face.

#Bruxelles #GouvernanceAfricaine