Afrobasket féminin 2023: Le Sénégal domine le Cameroun et se qualifie en demi-finales

Le Sénégal a battu le Cameroun sur la marque de 80-77 en quart de finale de l’afrobasket féminin 2023 qui se tient au Rwanda. Les Lionnes se sont imposées devant leur adversaire à l’issue d’un match âprement discuté et plein de rebondissements.



Menées dans les deux premiers quarts temps (19-11, 32-29), les protégées de Moustapha Gaye sont revenues au score au début du troisième quart et prennent même l’avantage à la fin avec 57-52.



Le dernier quart a été très palpitant avec un mano à mano très serré. Mais les deux tirs à trois points de Couna Ndao à quelques secondes de la fin ont permis aux Lionnes de mener 76-69. Les enchaînements de l’arrière des Lionnes a assommé les Camerounaises. Les trois points au buzzer de Jessica Thomas (meneuse du Cameroun) ont certes réduit l’écart mais n’ont pas changé le résultat (80-77).



Le Sénégal, qui avait fait un mauvais début de tournoi, a réussi à se relancer et se qualifier en demi-finales.











































































seneweb