Aida Mbodj sur le divorce entre Yewwi et Takhawu Sénégal : «il faut être seul que d’être mal accompagné»

La tension était tendue, ce samedi à l’Assemblée nationale où les députés de Taxawu Sénégal ont quitté le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi. Une affaire commentée, hier par la présidente Aida Mbodj, lors de son face-à-face avec la presse. «A l’Assemblée nationale, nous étions en inter-coalition qui a été propulsée par Ousmane Sonko. Il nous a fait gagner 80 députés. Il a renseigné sur sa générosité parce que la liste que nous présidions avait été rejetée. Malgré tout, on n’a rien regretté. Mais en demandant aux suppléants de monter au créneau, nous n’attendions pas des prébendes. Nous avions voulu avoir la majorité pour le bon fonctionnement de l’administration et une bonne marche du pays. Malheureusement, à chaque fois qu’il y a compagnonnage il peut y avoir des problèmes. Notre principe, c’est qu’il faut être seul que d’être mal accompagné mais nous ne regrettons pas les prébendes qu’on avait et qu’on n’attendait même pas», déclare-t-elle.



























































