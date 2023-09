Air Sénégal et la RAM signent un mémorandum d’entente pour ‘’stimuler’’ les échanges entre Marocains et Sénégalais

Air Sénégal et la Royal Air Maroc (RAM) ont signé un mémorandum d’entente pour stimuler les échanges économiques, sociaux et culturels entre le Maroc et le Sénégal, a-t-on appris de la compagnie de transport aérien sénégalaise.



Hamid Addou, le président-directeur général de la RAM, et Alioune Badara Fall, le directeur général d’Air Sénégal, ont signé l’accord, mercredi, à Casablanca, au Maroc, selon un communiqué de la compagnie sénégalaise.



La signature du mémorandum d’entente marque le début d’‘’un partenariat stratégique entre les deux transporteurs aériens’’ et ‘’devrait consolider la coopération entre les deux parties, sur le long terme’’.



L’accord signé ‘’contribuera à stimuler les échanges économiques, sociaux et culturels entre les deux pays frères. Cette collaboration profitera aux deux compagnies, mais surtout à leurs passagers, à travers l’augmentation des possibilités de connexion et la diversification des choix en termes d’horaires et de jours de service’’, explique Air Sénégal.



Les deux parties prévoient en même temps ‘’un renforcement de la coopération commerciale entre’’ le Maroc et le Sénégal.



Elles vont permettre aux passagers d’‘’acheter leurs titres de transport auprès du réseau de vente de l’une ou l’autre des deux compagnies et de voyager indifféremment sur la flotte de Royal Air Maroc et d’Air Sénégal’’, annonce la même source.





























































































aps