Alioune Badara Cissé sera candidat contre Macky Sall – Dakarposte l’avait annoncé et c’était… prévisible

Les prémices de la candidature de l’actuel Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé à l’élection présidentielle de l’année prochaine contre Macky Sall étaient déjà en place. Ces derniers temps, ABC a repris sa liberté de ton et de jugement, il s’est affranchi de la tutelle trop pesante d’un président de la République au penchant trop autoritaire et n’a raté aucune occasion pour manifester son indépendance. Une indépendance que lui permet – et que lui impose d’ailleurs- son statut de médiateur, à équidistance des chapelles politiques, sociales ou religieuses. Ce qui ne plaît pas trop aux affidés du Macky qui ont commencé à lui chercher des poux sur la tête.

Mais ABC n’est pas homme à se laisser intimider ou guider. C’est un intellectuel de haut niveau qui sait ce qu’il pèse, ce qu’il vaut et ce qu’il peut. Il ne se lance jamais au hasard mais, quelque part il traîne une frustration que ne pouvait contenir un simple poste de Médiateur de la République, pour lequel on lui demande implicitement d’observer et de se taire. Il a revendiqué naguère la paternité de l’Apr, le parti présidentiel «dont il a été l’initiateur, le concepteur et le maître d’œuvre» selon certains de ses proches. Selon ces derniers, il aurait même été l’auteur des premiers textes de création de l’Apr, à commencer par le «manifeste» du parti…

Las d’avoir avalé tant de couleuvres depuis sa nomination comme ministre des Affaires étrangères et son limogeage alors qu’il effectuait son pèlerinage à la Meque, sa longue traversée du désert dans le parti avant de se voir «récompensé» de ce poste de Médiateur de la République (pour acheter son silence ?), il a décidé de se libérer.

C’est à Lyon, en France où il animait une conférence pour le Collectif des associations «Sopé» (Sénégalais résidant à Lyon) qu’il s’est lâché en n’excluant pas l’idée de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

«Est-ce que je suis candidat, je n’en sais rien du tout. Rien ne fait obstacle à ma candidature. Rien ! Je suis citoyen sénégalais, j’ai plus de 35 ans, je sais lire et écrire en français. J’ai les mêmes droits que Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck…» a-t-il suggéré dans un entretien accordé à un quotidien de la place.

Et de préciser pour marteler sa distance d’avec le parti et la coalition présidentielles : «Je suis Médiateur, je n’appartiens à aucun parti politique. Je ne suis d’aucun bord. J’ai d’ailleurs cessé de chercher un bord, je dois en trouver un qui ne sera nul autre que celui que je me serais tracé moi-même. Je prépare mon avenir même si c’est trop dire à 60 ans. (…) Si je devais être candidat, ce n’est pas à Lyon que vais faire la déclaration…».

C’est sans équivoque. Mais c’est à Dakar qu’il s’exprimera ou à Saint-Louis, sa villa natale, ou peut-être en dernière analyse dans un village reculé du Sénégal. Et, sans aucun doute il fera sa déclaration de candidature.

Si les analystes de dakarposte ne craignaient pas Dieu, ils auraient pu faire parler les cauris comme Selbé Ndome sait faire parler son imagination en tentant de prédire un avenir incertain. Elle s’exerce dans le vide, les radars de dakarposte sondent les attitudes et déclarations des acteurs politiques.