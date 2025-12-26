Sénégal–RDC : Pape THIAW prêt pour un choc difficile

À la veille du choc entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025, le sélectionneur des Lions, Pape THIAW, s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse.



Le technicien sénégalais anticipe une rencontre exigeante face à un adversaire solide : « Pour nous, tous les matchs sont importants, que ce soit ceux passés, celui de demain ou ceux à venir. On les prépare de la même manière. Face à la RDC, ce sera une bonne opposition, un match difficile qui nous attend, mais nous sommes bien préparés et armés pour aller chercher la victoire », a-t-il déclaré.



Conscient des qualités physiques des Léopards, Pape THIAW souligne néanmoins que chaque équipe possède ses propres atouts : « On sait qu’ils ont des arguments physiques, mais chaque équipe a ses forces. Nous allons rester fidèles à nos principes de jeu et essayer de leur faire encore plus mal que lors du match à Kinshasa », a ajouté le sélectionneur.



Interrogé sur les clés de la rencontre, le sélectionneur met l’accent sur l’état d’esprit et la détermination : « Il y aura la patience et surtout la détermination. On dit souvent que ce sont les footballeurs qui jouent les matchs, mais ce sont les hommes qui gagnent les matchs. Et nous, on a des hommes. Je pense que ça va beaucoup compter », a-t-il conclu.



































Walf