Alioune Tine tire sur Yoro Dia : « mon ancien étudiant a perdu la tête depuis qu’il s’est approché du pouvoir… »

Alioune Tine a indiqué, mardi, que son étudiant Yoro Dia a perdu la tête depuis qu’il s’est approché du pouvoir et transformé en vulgaire répondeur automatique. Cela fait suite à la réponse fournie par le coordonnateur de la communication de la présidence de la République après le publication de la contribution de Felwine Sarr sur la gestion de Macky Sall.



« Yoro Dia, mon ancien étudiant, excellent journaliste à Walf, pétri de valeurs, a perdu la tête depuis qu’il s’est approché du pouvoir et transformé en vulgaire répondeur automatique. Triste« , a notamment écrit sur X (ex Twitter).